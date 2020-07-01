Арбитр ответил на слова футболиста «Спартака» Джикии о судействе

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал высказывания защитника «Спартака» Георгия Джикии по поводу судейства в матчах московской команды.

«Если Георгий говорит про моменты на 85-й и 86-й минутах, то там вообще ничего не было. Возможно, вопросы у Джикии возникли по моменту борьбы Соболева и Васина, после единоборства которых Влашич забил второй гол. Но там вообще ничего нет. Руку у Васина мы здесь увидеть не можем, но Соболев сам держит Васина руками, поддёргивает его. Абсолютно нормальная борьба, решение продолжить игру — по делу. Говорить голословно о «спорных решениях» могут все. Ключевое слово в речи Джикии — «показалось». Может, он устал уже, набегался к 90-й минуте. Все эти обвинения ни о чём», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

Он отметил, в судействе нет такого понятия как «показалось».

«Еськову тоже показалось, что сначала Зобнина удалять не надо было. А что касается того, что арбитр не пошёл смотреть какой-то момент, то главный и не должен бегать и смотреть всё подряд, существует тихая проверка. А Джикия пусть лучше тренируется, тогда у «Спартака» всё будет хорошо», — добавил арбитр.

Ранее сообщалось, что Джикия остался недоволен судейством в матче с ЦСКА.