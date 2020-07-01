Драчёв не сможет избраться в правление СБР

Действующий президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв не сможет войти в состав правления организации в случае поражения на предстоящих выборах нового главы СБР.

Как рассказал глава Федерации биатлона Владимирской области Сергей Дёмин, слова которого передаёт ТАСС, он был очень удивлён заявлению Драчёва о его выдвижении в правление СБР от региона.

«На общем собрании нашей федерации меня избрали делегатом на конференцию, при этом речи о выдвижении в правление Драчёва не шло, по этому вопросу голосования не было. Мне непонятно, откуда взялась информация о том, что наша федерация приняла такое решение. Более того, сейчас меня обвиняют в том, что я якобы подделал протокол, хотя в отправленном в СБР документе чёрным по белому написано, что мы не выдвигали кандидатов ни на пост президента, ни на пост члена правления СБР», — приводит слова Дёмина ТАСС.

На пост президента СБР Драчёва выдвинула региональная федерация Республики Карелия. Отчётно-выборная конференция СБР запланирована на 11 июля.

Ранее сообщалось, что Ольга Зайцева отказалась от участия в выборах в правление СБР.