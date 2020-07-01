В «Локомотиве» рассказали о серьёзности травмы Гилерме

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Глава медицинского департамента московского футбольного клуба «Локомотив» Никита Карлицкий рассказал о состоянии голкипера команды Маринато Гилерме, получившего повреждение в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов».
В «Локомотиве» рассказали о серьёзности травмы Гилерме
  • РИА Новости

«Там нет ничего сложного, у Гилерме всё нормально. Был спазм, он готовится присоединиться к команде как можно быстрее. Вероятность того, что он сыграет в следующем туре, — 90%. Он профессионал, у него был спазм икроножной мышцы, и он попросил замену, чтобы не получить травму и не пропустить больше времени», — приводит слова Карлицкого ТАСС.

Гилерме, сыгравший в нынешнем сезоне в 28 матчах, из-за повреждения икроножной мышцы покинул поле уже в первом тайме. На 34-й минуте его заменил Антон Конченков.

В 26-м туре РПЛ «Локомотив» на своём поле примет «Сочи». Игра пройдёт 4 июля.

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