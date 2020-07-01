Ловчев назвал прошедший матч ЦСКА — «Спартак» самым скучным дерби

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Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
Ловчев назвал прошедший матч ЦСКА — «Спартак» самым скучным дерби
  • РИА Новости

«Матч не удовлетворил ожидания: это было самое скучное дерби. Кто-то будет говорить про напряжение, но ведь оно должно присутствовать в каждой игре. Сегодня качество футбола было слабенькое. У «Спартака» практически ничего не получалось в атаке, а у ЦСКА на момент больше было — это мало для подобного дерби», — цитирует Ловчева Kp.ru.

По его мнению, команды показывали игру ниже среднего уровня, а это связано с не самыми сильными исполнителями в составах. Он также отметил, что «Спартак» играл очень медленно в минувшей встрече.

«Не хватило правильности игры, не было быстрых атак. Футболисты «Спартака» не те, кто могут обыграть и что-то сотворить в комбинационной атаке. Это не проигрыш Тедеско — не он собирал этот состав. Пока «Спартак» не тратит столько денег, как «Зенит», чтоб накупить лучших российских футболистов и хороших зарубежных, как Малком, — это трагедия», — считает Ловчев.

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу ЦСКА. По итогам 25 туров ЦСКА с 40 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 32 очками — на шестом.

Ранее экс-гендиректор «Локомотива» Илья Геркус признался, что «Спартак» понравился ему больше, чем ЦСКА в прошедшем дерби.

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