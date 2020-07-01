Геркус: «Спартак» понравился больше, чем ЦСКА

Короткая ссылка
Бывший генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус оценил столичное дерби между ЦСКА и «Спартаком» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Геркус: «Спартак» понравился больше, чем ЦСКА
  • РИА Новости

«Сразу скажу, что игра мне понравилась. Мне понравилась динамика, планы на игру, самоотдача и класс. Видны тренерские установки, видна заряженность. При этом хоть «Спартак» и проиграл, но было видно, что он приехал выигрывать. И это то, чем занимается «Спартак» последние игры», — написал Геркус в своём Telegram-канале.

По его мнению, главный тренер красно-белых Доменико Тедеско прививает своей команде выигрышный стиль. ЦСКА, в свою очередь, понравился функционеру своим движением и действиями в обороне.

«Но всё же «Спартак» понравился больше. Он интереснее, и у этой команды может быть большое будущее. Он как подросток, как молодой игрок с потенциалом. Есть ошибки, даже поражения, но очевиден прогресс, видна динамика», — резюмировал Геркус.

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу ЦСКА. По итогам 25 туров ЦСКА с 40 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 32 очками — на шестом.

Ранее Роман Широков прокомментировал победу ЦСКА над «Спартаком».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить