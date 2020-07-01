Геркус: «Спартак» понравился больше, чем ЦСКА

Бывший генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус оценил столичное дерби между ЦСКА и «Спартаком» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Сразу скажу, что игра мне понравилась. Мне понравилась динамика, планы на игру, самоотдача и класс. Видны тренерские установки, видна заряженность. При этом хоть «Спартак» и проиграл, но было видно, что он приехал выигрывать. И это то, чем занимается «Спартак» последние игры», — написал Геркус в своём Telegram-канале.

По его мнению, главный тренер красно-белых Доменико Тедеско прививает своей команде выигрышный стиль. ЦСКА, в свою очередь, понравился функционеру своим движением и действиями в обороне.

«Но всё же «Спартак» понравился больше. Он интереснее, и у этой команды может быть большое будущее. Он как подросток, как молодой игрок с потенциалом. Есть ошибки, даже поражения, но очевиден прогресс, видна динамика», — резюмировал Геркус.

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу ЦСКА. По итогам 25 туров ЦСКА с 40 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 32 очками — на шестом.

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