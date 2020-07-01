Широков прокомментировал победу ЦСКА над «Спартаком» 

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Бывший футболист московских ЦСКА и «Спартака» Роман Широков высказался о победе армейцев над красно-белыми в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Широков прокомментировал победу ЦСКА над «Спартаком» 
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«По эмоциям в дерби со стороны болельщиков и игроков всё было неплохо. А по качеству футбола у меня и до игры не было никаких иллюзий, обе команды действуют от соперников», — цитирует Широкова «Чемпионат».

По его мнению, для ЦСКА главной задачей было в первую очередь не пропустить, а если повезёт, то воспользоваться шансом для победы. 

«Я увидел то, чего ожидал. Всё свелось к ошибкам — Максименко допустил небольшую помарку, а Акинфеев блестяще вытащил удар от Умярова в конце. А других моментов в принципе и не было», — добавил Широков.

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу ЦСКА. По итогам 25 туров ЦСКА с 40 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 32 очками — на шестом.

Ранее хавбек ЦСКА Константин Кучаев заявил, что команда очень серьёзно настраивалась на матч со «Спартаком».

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