Футболист ЦСКА Кучаев заявил, что команда очень серьёзно настраивалась на матч со «Спартаком»

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал победу над столичным «Спартаком» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Конечно, очень хотели выиграть. Готовились и настраивались очень серьёзно. Значение матча со «Спартаком» в ЦСКА объяснять никому не надо. К тому же в прошлом туре мы крупно проиграли, поэтому нужно было реабилитироваться», — цитирует Кучаева РИА Новости.

По его мнению, игра получилась достаточно интересной, но главное, что армейцам удалось порадовать своих болельщиков.

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу ЦСКА. По итогам 25 туров ЦСКА с 40 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 32 очками — на шестом.

Ранее ЦСКА показал победную раздевалку после матча со «Спартаком».