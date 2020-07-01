Футболист ЦСКА Кучаев заявил, что команда очень серьёзно настраивалась на матч со «Спартаком»
- @pfc_cska
«Конечно, очень хотели выиграть. Готовились и настраивались очень серьёзно. Значение матча со «Спартаком» в ЦСКА объяснять никому не надо. К тому же в прошлом туре мы крупно проиграли, поэтому нужно было реабилитироваться», — цитирует Кучаева РИА Новости.
По его мнению, игра получилась достаточно интересной, но главное, что армейцам удалось порадовать своих болельщиков.
Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу ЦСКА. По итогам 25 туров ЦСКА с 40 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 32 очками — на шестом.
Ранее ЦСКА показал победную раздевалку после матча со «Спартаком».