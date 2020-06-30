Талалаев о матче с «Локомотивом»: потенциал есть, нужно работать дальше

Короткая ссылка
Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Андрей Талалаев прокомментировал ничейный результат матча с московским «Локомотивом» в 25-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Талалаев о матче с «Локомотивом»: потенциал есть, нужно работать дальше
  • РИА Новости

«Хорошая игра против сильного соперника. Наши футболисты старались доказать свою состоятельность, доказать, что занимают не своё место в таблице. Им это удалось, хотя жаль, что в концовке пропустили. Но ничья — тоже шаг вперёд. Хочу поблагодарить предыдущий тренерский штаб за работу, сегодня команда, по сути, играла на их багаже. Потенциал есть, нужно работать дальше», — приводит слова Талалаева «Спорт-Экспресс».

Талалаев возглавил самарскую команду 28 июня. На этой должности он сменил черногорского специалиста Миодрага Божовича.

Встреча «Локомотива» и «Крыльев Советов» завершилась вничью — 1:1.

Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук впервые в карьере забил в трёх матчах РПЛ подряд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить