Талалаев о матче с «Локомотивом»: потенциал есть, нужно работать дальше

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Андрей Талалаев прокомментировал ничейный результат матча с московским «Локомотивом» в 25-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Хорошая игра против сильного соперника. Наши футболисты старались доказать свою состоятельность, доказать, что занимают не своё место в таблице. Им это удалось, хотя жаль, что в концовке пропустили. Но ничья — тоже шаг вперёд. Хочу поблагодарить предыдущий тренерский штаб за работу, сегодня команда, по сути, играла на их багаже. Потенциал есть, нужно работать дальше», — приводит слова Талалаева «Спорт-Экспресс».

Талалаев возглавил самарскую команду 28 июня. На этой должности он сменил черногорского специалиста Миодрага Божовича.

Встреча «Локомотива» и «Крыльев Советов» завершилась вничью — 1:1.

Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук впервые в карьере забил в трёх матчах РПЛ подряд.