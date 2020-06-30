Тедеско рассказал о настрое «Спартака» на матч РПЛ с ЦСКА

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
Тедеско рассказал о настрое «Спартака» на матч РПЛ с ЦСКА
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«Непредсказуемость ЦСКА? Это неважно для меня. Неважно, как они будут сегодня играть, по какой расстановке. Безусловно, ЦСКА непредсказуем. Тот же Никола Влашич может сместиться вправо, влево, пробить. То же касается Марио Фернандеса. В любом случае сегодня для нас действительно важная игра. Настрой — как на кубковом матче», — заявил Тедеско в эфире «Матч ТВ».

Он также объяснил появление в стартовом составе Александра Соболева вместо Джордана Ларссона.

«Когда играем через два дня на третий. Это будет продолжаться долгое время, возможно, до сентября. Право выйти на поле получит тот, кто лучше в плане «физики» или «психологии», — добавил специалист.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 30 июня на «ВЭБ Арене» и начнётся в 20:30 мск. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее стал известен стартовый состав «Спартака» на матч РПЛ с ЦСКА.

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