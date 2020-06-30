Гончаренко о составе на матч со «Спартаком»: исходили из своих возможностей

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».
Гончаренко о составе на матч со «Спартаком»: исходили из своих возможностей
  • РИА Новости

«Пробовали разные ситуации. Мы были закрепощённые. Возможно, это дело было в давлении. Наша задача — быть сосредоточенными в обороне и раскрепощёнными в атаке. Стартовый состав определяется из своих возможностей и того, что может предложить соперник. Какую-то ротацию мы должны проводить», — заявил Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 30 июня на «ВЭБ Арене» в 20:30 мск. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи

Ранее стал известен стартовый состав ЦСКА на матч РПЛ со «Спартаком».

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