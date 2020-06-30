В «Рубине» не выявлено заболевших коронавирусом перед матчем с «Уфой»

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Все тесты на коронавирусную инфекцию в казанском футбольном клубе «Рубин» перед матчем 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой» показали отрицательный результат.
В «Рубине» не выявлено заболевших коронавирусом перед матчем с «Уфой»
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Как сообщает пресс-служба клуба, команда уже вылетела в Уфу на предстоящую игру.

Матч «Уфа»  — «Рубин» состоится 1 июля и начнётся в 15:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Уфа» объявила результаты проверки футболистов и тренеров на коронавирус.

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