«Уфа» объявила результаты проверки футболистов и тренеров на коронавирус

Игроки, тренеры и персонал «Уфы» прошли тестирование на коронавирус перед домашним матчем 25-го тура Российской премьер-лиги с «Рубином».

Как сообщает официальный сайт клуба, все тесты показали отрицательный результат.

В марте в больницу с подозрением на COVID-19 попал люксембургский полузащитник уфимцев Оливье Тилль, после чего на самоизоляцию перешла вся команда. В июне СМИ сообщали, что коронавирус подозревают у словенца Андреса Вомбергара.

Ранее стало известно, что бывший нападающий сборной Нидерландов Винсент Янссен, выступающий за мексиканский «Монтеррей», объявил о положительном тесте на коронавирус.