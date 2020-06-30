«Уфа» объявила результаты проверки футболистов и тренеров на коронавирус
- РИА Новости
Как сообщает официальный сайт клуба, все тесты показали отрицательный результат.
В марте в больницу с подозрением на COVID-19 попал люксембургский полузащитник уфимцев Оливье Тилль, после чего на самоизоляцию перешла вся команда. В июне СМИ сообщали, что коронавирус подозревают у словенца Андреса Вомбергара.
Ранее стало известно, что бывший нападающий сборной Нидерландов Винсент Янссен, выступающий за мексиканский «Монтеррей», объявил о положительном тесте на коронавирус.