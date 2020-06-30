«Уфа» объявила результаты проверки футболистов и тренеров на коронавирус

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Игроки, тренеры и персонал «Уфы» прошли тестирование на коронавирус перед домашним матчем 25-го тура Российской премьер-лиги с «Рубином».
«Уфа» объявила результаты проверки футболистов и тренеров на коронавирус
  • РИА Новости

Как сообщает официальный сайт клуба, все тесты показали отрицательный результат.

В марте в больницу с подозрением на COVID-19 попал люксембургский полузащитник уфимцев Оливье Тилль, после чего на самоизоляцию перешла вся команда. В июне СМИ сообщали, что коронавирус подозревают у словенца Андреса Вомбергара.

Ранее стало известно, что бывший нападающий сборной Нидерландов Винсент Янссен, выступающий за мексиканский «Монтеррей», объявил о положительном тесте на коронавирус.

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