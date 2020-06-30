Магомедшарипов поднялся на вторую строчку в рейтинге UFC в полулёгком весе

Российские бойцы Забит Магомедшарипов и Ислам Махачев улучшили свои позиции в обновлённом рейтинге UFC.

Так, Магомедшарипов опередил американца Брайана Ортегу и поднялся на второе место в полулёгком дивизионе. Выше него находятся только Макс Холлоуэй из США и обладатель титула австралиец Александр Волкановски.

В свою очередь, Махачев поднялся с 13-й на 11-ю позицию в лёгком весе. Чемпионом в этой категории является его соотечественник Хабиб Нурмагомедов, а временным поясом владеет американец Джастин Гэтжи.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов рассказал о страданиях в борьбе.