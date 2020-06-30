Магомедшарипов поднялся на вторую строчку в рейтинге UFC в полулёгком весе
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Так, Магомедшарипов опередил американца Брайана Ортегу и поднялся на второе место в полулёгком дивизионе. Выше него находятся только Макс Холлоуэй из США и обладатель титула австралиец Александр Волкановски.
В свою очередь, Махачев поднялся с 13-й на 11-ю позицию в лёгком весе. Чемпионом в этой категории является его соотечественник Хабиб Нурмагомедов, а временным поясом владеет американец Джастин Гэтжи.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов рассказал о страданиях в борьбе.