Магомедшарипов поднялся на вторую строчку в рейтинге UFC в полулёгком весе

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Российские бойцы Забит Магомедшарипов и Ислам Махачев улучшили свои позиции в обновлённом рейтинге UFC.
Магомедшарипов поднялся на вторую строчку в рейтинге UFC в полулёгком весе
  • © Chris Unger
  • Gettyimages.ru

Так, Магомедшарипов опередил американца Брайана Ортегу и поднялся на второе место в полулёгком дивизионе. Выше него находятся только Макс Холлоуэй из США и обладатель титула австралиец Александр Волкановски.

В свою очередь, Махачев поднялся с 13-й на 11-ю позицию в лёгком весе. Чемпионом в этой категории является его соотечественник Хабиб Нурмагомедов, а временным поясом владеет американец Джастин Гэтжи.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов рассказал о страданиях в борьбе.

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