Потапова рассказала о своём необычном хобби

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Российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала о своём хобби.
Потапова рассказала о своём необычном хобби
  • РИА Новости

В Instagram спортсменка выложила фото с лошадью: животное стоит в стойле, а Потапова кормит его с руки.

«А какое у вас любимое хобби?» — задала она вопрос своим подписчикам.

В замороженном рейтинге WTA Потапова занимает 84-е место. В текущем сезоне она успела провести 17 матчей, в которых одержала 12 побед.

Ранее сообщалось, что российский журналист Александр Невзоров поставил под сомнение версию наездницы Нади Петер Штайнер о допинге, попавшем в организм лошади через сено с мочой.

 

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