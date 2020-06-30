Потапова рассказала о своём необычном хобби

Российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала о своём хобби.

В Instagram спортсменка выложила фото с лошадью: животное стоит в стойле, а Потапова кормит его с руки.

«А какое у вас любимое хобби?» — задала она вопрос своим подписчикам.

В замороженном рейтинге WTA Потапова занимает 84-е место. В текущем сезоне она успела провести 17 матчей, в которых одержала 12 побед.

Ранее сообщалось, что российский журналист Александр Невзоров поставил под сомнение версию наездницы Нади Петер Штайнер о допинге, попавшем в организм лошади через сено с мочой.