Невзоров поставил под сомнение версию наездницы о допинге, попавшем в организм лошади через сено с мочой

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Российский журналист Александр Невзоров прокомментировал ситуацию с наездницей Надей Петер Штайнер и её лошадью.
Невзоров поставил под сомнение версию наездницы о допинге, попавшем в организм лошади через сено с мочой
  • © Макаренко
  • РИА Новости

Швейцарская спортсменка была оправдана за положительную допинг-пробу её лошади в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), куда она обратилась с апелляцией на двухлетнюю дисквалификацию. Допинговое дело было заведено на швейцарку после соревнований в Марокко в октябре 2017 года, когда в анализе мочи лошади обнаружились следы запрещённого вещества. Согласно показаниям Штайнер, допинг попал в организм животного вместе с сеном, на которое до того помочился водитель. А ещё раньше этот человек принял средство для облегчения боли в спине.

Публицист Невзоров, увлекающийся иппологией, скептически оценил официальную версию. Его слова привёл в своём Telegram-канале комментатор Василий Уткин, представивший Невзорова как каскадёра и наездника.

«Могу утверждать, что лошадь не будет есть такое сено. Голодающая крестьянская кляча — возможно, после недели лютейшего поста. Спортивная сытая — никогда. Нам приходилось выкидывать целые кипы сена, это такие тюки специальные по 12—15 кг, если на них писал кот. Или мыши», — резюмировал Невзоров.

Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ответило на предложение о возможном лишении организации финансирования со стороны США.

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