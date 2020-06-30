Журналист: «Химки» решили выступить в РПЛ в сезоне-2020/21
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Об этом сообщил в своём Telegram-канале «Футбольный Биги» спортивный журналист Сергей Егоров.
«По моей информации, «Химки» всё же приняли решение играть в следующем сезоне в РПЛ. Решение финальное по ним примет исполком РФС, утверждая состав участников», — написал он.
Ранее об отказе «Химок» от выступления в РПЛ в следующем сезоне заявлял министр спорта Московской области Роман Терюшков.
Также сообщалось, что владелец сети магазинов Fix Price Сергей Ломакин не будет приобретать этот футбольный клуб. Менеджмент и главный тренер Сергей Юран продолжают работу в «Химках».