Журналист: «Химки» решили выступить в РПЛ в сезоне-2020/21

Подмосковные «Химки», занявшие второе место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и первоначально отказавшиеся от повышения в классе, всё же решили выступить в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Об этом сообщил в своём Telegram-канале «Футбольный Биги» спортивный журналист Сергей Егоров.

«По моей информации, «Химки» всё же приняли решение играть в следующем сезоне в РПЛ. Решение финальное по ним примет исполком РФС, утверждая состав участников», — написал он.

Ранее об отказе «Химок» от выступления в РПЛ в следующем сезоне заявлял министр спорта Московской области Роман Терюшков.

Также сообщалось, что владелец сети магазинов Fix Price Сергей Ломакин не будет приобретать этот футбольный клуб. Менеджмент и главный тренер Сергей Юран продолжают работу в «Химках».