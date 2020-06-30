Журналист: «Химки» решили выступить в РПЛ в сезоне-2020/21

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Подмосковные «Химки», занявшие второе место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и первоначально отказавшиеся от повышения в классе, всё же решили выступить в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Журналист: «Химки» решили выступить в РПЛ в сезоне-2020/21
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Об этом сообщил в своём Telegram-канале «Футбольный Биги» спортивный журналист Сергей Егоров.

«По моей информации, «Химки» всё же приняли решение играть в следующем сезоне в РПЛ. Решение финальное по ним примет исполком РФС, утверждая состав участников», — написал он.

Ранее об отказе «Химок» от выступления в РПЛ в следующем сезоне заявлял министр спорта Московской области Роман Терюшков.

Также сообщалось, что владелец сети магазинов Fix Price Сергей Ломакин не будет приобретать этот футбольный клуб. Менеджмент и главный тренер Сергей Юран продолжают работу в «Химках».

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