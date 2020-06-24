СМИ: Ломакин не станет владельцем «Химок»

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Владелец сети магазинов Fix Price Сергей Ломакин не будет приобретать подмосковный футбольный клуб «Химки».
СМИ: Ломакин не станет владельцем «Химок»
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Как сообщает «Чемпионат», в ходе переговоров о приобретении клуба возникли юридические и финансовые споры по поводу действующих контрактов игроков и персонала команды.

Тем не менее велика вероятность, что представленные в Московской области структуры Ломакина станут одними из постоянных спонсоров клуба.

Отмечается, что менеджмент «Химок» и главный тренер команды Сергей Юран продолжают работу в клубе. 

«Химки» заняли второе место в завершившемся из-за эпидемии коронавирусной инфекции сезоне Футбольной национальной лиги, получив право подняться в Российскую премьер-лигу.

Ранее РФС призвал «Химки» быстрее определиться с лигой, в которой они хотят играть.

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