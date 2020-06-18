РФС призвал «Химки» быстрее определиться с лигой, в которой они хотят играть

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал ситуацию с «Химками», которые по итогам сезона в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) вышли в Российскую премьер-лигу (РПЛ), но, по заявлениям ряда лиц, имеющих отношение к клубу, хотят остаться в дивизионе рангом ниже.

В частности, 17 июня министр спорта Московской области Роман Терюшков сказал, что «Химки» продолжат выступать в ФНЛ. А гендиректор клуба Василий Иванов отметил, что решение о выступлении «Химок» в РПЛ примут вышестоящие инстанции.

«Химки» получили лицензию для возможного участия в РПЛ. На данный момент клуб имеет возможность заявиться как в РПЛ, так и в ФНЛ. У клуба есть время определиться. Призываю не затягивать, а как можно быстрее определиться», — подчеркнул Алаев на пресс-конференции, посвящённой возобновлению сезона.

Ранее Алаев рассказал, что УЕФА разрешил проводить матчи под своей эгидой в Грозном.