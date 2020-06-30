Футболист «Локомотива» Тугарев поделился впечатлениями от работы с Николичем

Форвард московского «Локомотива» Роман Тугарев поделился мнением о новом главном тренере команды Марко Николиче.

«Николич — позитивный и хороший человек. Он объясняет, что нужно делать. У каждого тренера свой подход и стиль. Николич иначе видит нашу игру и ведёт тренировки. Он только пришёл в команду, поэтому рано делать глобальные выводы. Заметно, что Николич хочет как можно быстрее объяснить нам своё видение, поэтому всё разжёвывает и водит футболистов по полю», — цитирует Тугарева клубная пресс-служба.

Марко Николич занял пост главного тренера «Локомотива» 1 июня, сменив Юрия Сёмина.

Ранее сообщалось, что решение вернуть Гончаренко вызвало негодование у ряда руководителей ЦСКА.