В НХЛ сообщили о 15 новых случаях заболевания коронавирусом среди хоккеистов

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) сообщила, что по результатам тестирования у 15 игроков был обнаружен коронавирус.
В НХЛ сообщили о 15 новых случаях заболевания коронавирусом среди хоккеистов
  • Reuters

«По состоянию на понедельник более 250 хоккеистов приняли участие в тренировках в клубных центрах в рамках второго этапа плана по возобновлению сезона. Среди этих игроков было сделано более 1450 тестов на COVID-19, из них 15 результатов дали положительную реакцию», — гласит заявление лиги.

Регулярный чемпионат НХЛ был прерван 12 марта из-за пандемии коронавируса. Сезон возобновится с раунда плей-офф, в котором примут участие 24 клуба.

Ранее сообщалось, что Лас-Вегас и Торонто лидируют в гонке за право принять матчи плей-офф НХЛ.

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