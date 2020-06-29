Источник: Лас-Вегас и Торонто лидируют в гонке за право принять матчи плей-офф НХЛ

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Названы города, которые претендуют на проведение матчей плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2019/20.
Источник: Лас-Вегас и Торонто лидируют в гонке за право принять матчи плей-офф НХЛ
  • РИА Новости

«Уже сегодня НХЛ может официально объявить о принимающих городах Кубка Стэнли. Если не сегодня, то завтра. Лас-Вегас и Торонто, видимо, остаются лидерами. Но об этом надо говорить с осторожностью: неделю назад лидировали Лас-Вегас и Ванкувер, а теперь Ванкувер больше не участвует в этом процессе. Я забыл упомянуть другие города, которые всё ещё потенциально находятся на рассмотрении: Эдмонтон, Чикаго, Лос-Анджелес. В общей сложности их пять», — написал Маккензи в Twitter.

НХЛ была прервана в середине марта в связи с пандемией коронавируса. Открытие тренировочных лагерей запланировано на 10 июля.

Ранее Овечкина признали лучшим игроком в НХЛ, выступавшим под восьмым номером.

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