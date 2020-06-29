Овечкина признали лучшим игроком в НХЛ, выступавшим под восьмым номером

Национальная хоккейная лига (НХЛ) признала российского форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина лучшим игроком в истории, выступавшим под номером восемь.

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

По мнению экспертов НХЛ, выбравших Овечкина, от других игроков выступавших под номером восемь, его отличает высокая результативность, которую он демонстрирует на протяжении практически всей карьеры.

34-летний Овечкин играет в НХЛ с 2005 года. Он был выбран «Вашингтоном» на драфте-2004 под общим первым номером и на протяжении всей заокеанской карьеры играет в составе «Кэпиталз». В 2018 году он вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли. Он занимает восьмое место в истории НХЛ по количеству заброшенных шайб (706).

Ранее сообщалось, что Овечкин вошёл в тройку лучших первых номеров драфта НХЛ с 1980 года.