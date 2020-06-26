Овечкин вошёл в тройку лучших первых номеров драфта НХЛ с 1980 года

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) представила список лучших игроков, которые были выбраны на драфте лиги под общим первым номером в период с 1980 года.
Овечкин вошёл в тройку лучших первых номеров драфта НХЛ с 1980 года
  • Reuters

Возглавил список Марио Лемьё, выбранный «Питтсбург Пингвинз» в 1984 году. Вторым стал другой представитель «Пингвинз» — Сидни Кросби (2005). Тройку замкнул российский форвард Александр Овечкин, выбранный «Вашингтон Кэпиталз» в 2004 году.

В топ-16 также вошли Коннор Макдэвид (2015), Патрик Кейн (2007), Майк Модано (1988), Дэйл Хаверчук (1981), Эрик Линдрос (1991), Джо Торнтон (1997) и Матс Сундин (1989), Марк-Андре Флёри (2003), Стивен Стэмкос (2018), Нэйтан Маккиннон (2013), Остон Мэттьюс (2016), Пьер Тарджон (1987) и Винсент Лекавалье (1998).

Ранее НХЛ объявила дату проведения драфт-лотереи.

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