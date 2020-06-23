НХЛ объявила дату проведения драфт-лотереи

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Драфт-лотерея 2020 года в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) состоится в конце июня.
НХЛ объявила дату проведения драфт-лотереи
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба лиги, процедура пройдёт 26 июня в формате видеоконференции. Она будет состоять из трёх жеребьёвок, а участие в ней примут только семь команд, не попавших в плей-офф.

НХЛ, как и большая часть спортивных соревнований в мире, была приостановлена из-за пандемии коронавирусной инфекции. Сезон возобновится сразу с розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли, в котором будут участвовать 24 клуба.

Ранее СМИ назвали дату старта отборочного раунда плей-офф НХЛ.

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