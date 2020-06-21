СМИ назвали дату старта отборочного раунда плей-офф НХЛ
- Reuters
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Как сообщает журналист Ларри Брукс в своём Twitter, на собрании генеральных менеджеров лиги определили, что тренировочный лагерь продлится две недели. А 23 или 24 июля команды отправятся в назначенные города, проведя там по одной контрольной встрече перед возобновлением сезона.
8 июня клубы НХЛ открыли свои тренировочные помещения для ограниченных тренировок.
Ранее в НХЛ объявили об 11 случаях заболевания коронавирусом среди игроков.