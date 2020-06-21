СМИ назвали дату старта отборочного раунда плей-офф НХЛ

Квалификационный раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) текущего сезона начнётся 30 июля.

Как сообщает журналист Ларри Брукс в своём Twitter, на собрании генеральных менеджеров лиги определили, что тренировочный лагерь продлится две недели. А 23 или 24 июля команды отправятся в назначенные города, проведя там по одной контрольной встрече перед возобновлением сезона.

8 июня клубы НХЛ открыли свои тренировочные помещения для ограниченных тренировок.

Ранее в НХЛ объявили об 11 случаях заболевания коронавирусом среди игроков.