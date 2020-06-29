РФС временно отменил правило об исключении клуба из РПЛ при неявке на две игры

Состоялось заседание бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС), на котором был принят ряд поправок в регламент первенства страны.

Бюро исполкома РФС временно отменило пункт статьи дисциплинарного регламента, согласно которому клуб исключается из РПЛ при неявке на два матча.

Также было утверждено исключение пункта о минимальном числе футболистов в заявке на матч: 16 полевых игроков и два голкипера.

«Оренбург» не явился на матч 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» из-за случаев заболевания коронавирусом в команде и может пропустить встречу 25-го тура с «Уралом».

Ранее «Армавир» не прошёл лицензирование для участия в ПФЛ.