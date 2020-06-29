«Армавир» не прошёл лицензирование для участия в ПФЛ

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«Армавир» не получил лицензию Российского футбольного союза (РФС), которая позволила бы команде выступить в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в следующем сезоне.
«Армавир» не прошёл лицензирование для участия в ПФЛ
  • © ФК «Армавир»

«Очень жаль, но пройти лицензирование для выступления в группе «Юг» ПФЛ в сезоне-2020/21 ФК «Армавир» не удалось. Клуб полностью соответствует всем критериям лицензирования, кроме самого главного — финансового. Мы так и не получили от потенциального спонсора подтверждения о готовности поддерживать клуб на протяжении спортивного сезона», — цитирует РИА Новости президента «Армавира» Валентина Климко.

«Армавир» в сезоне-2019/20 выступал в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), розыгрыш которой был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса. «Армавир» закончил сезон на 12-м месте.

Ранее сообщалось, что «Анжи» получил лицензию для выступления в ПФЛ.

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