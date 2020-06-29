«Анжи» получил лицензию для выступления в ПФЛ

Махачкалинский «Анжи» получил лицензию Российского футбольного союза (РФС), которая позволит клубу выступить в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и в Кубке России в сезоне-2020/21.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Первоначально лицензия была выдана «условно». Клуб предоставил комиссии все необходимые документы и показал положительную динамику погашения имеющейся задолженности по заработной плате перед бывшими футболистами и сотрудниками клуба. По результатам заседания апелляционной комиссии РФС лицензия клуба была утверждена», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с задолженностью запрет на регистрацию новых футболистов-профессионалов оставлен в силе в качестве обеспечительной меры.

Ранее сообщалось, что «Динамо» продлило контракты с восемью футболистами до окончания сезона.