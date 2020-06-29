«Анжи» получил лицензию для выступления в ПФЛ
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Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«Первоначально лицензия была выдана «условно». Клуб предоставил комиссии все необходимые документы и показал положительную динамику погашения имеющейся задолженности по заработной плате перед бывшими футболистами и сотрудниками клуба. По результатам заседания апелляционной комиссии РФС лицензия клуба была утверждена», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с задолженностью запрет на регистрацию новых футболистов-профессионалов оставлен в силе в качестве обеспечительной меры.
Ранее сообщалось, что «Динамо» продлило контракты с восемью футболистами до окончания сезона.