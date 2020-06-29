«Динамо» продлило контракты с восемью футболистами до окончания сезона

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Московский футбольный клуб «Динамо» продлил контракты с восемью игроками до фактического окончания сезона-2019/20.
«Динамо» продлило контракты с восемью футболистами до окончания сезона
  • ©fcdynamo.ru

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашения продлены с Антоном Сосниным, Владимиром Рыковым, Романом Нойштедтером, Артуром Юсуповым, Жоаозиньо и Кириллом Панченко.

Арендованные у «Уфы» и «Дженоа» Сильвестр Игбун и Оскар Хильемарк также продолжат играть за «Динамо» до завершения текущего сезона.

«Динамо» с 31 очком занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось, что Андрей Талалаев назначен новым главным тренером «Крыльев Советов».

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