Колосков считает, что VAR становится проблемой в российском футболе

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков критически высказался о работе системы видеопомощи арбитрам (VAR) в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Арбитры просматривают эпизоды, но решения принимают, с моей точки зрения, абсолютно неадекватные тому, что происходит на футбольном поле. Можно вспомнить хотя бы матч «Спартака» и «Арсенала», где был непонятным образом назначен пенальти. Я как официальное лицо не могу критиковать судью, но я критикую не его, а VAR и просто хочу обозначить тему: сегодня VAR становится проблемой, которую надо решать», — приводит слова Колоскова РИА Новости.

Впервые в России система VAR была опробована в сезоне-2018/19, а уже в сезоне-2019/20 она регулярно используется на матчах РПЛ.

Ранее Леонид Федун высказал мнение, что VAR усугубила проблемы судейства в РПЛ.