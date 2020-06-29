Колосков считает, что VAR становится проблемой в российском футболе

Короткая ссылка
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков критически высказался о работе системы видеопомощи арбитрам (VAR) в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Колосков считает, что VAR становится проблемой в российском футболе
  • РИА Новости

«Арбитры просматривают эпизоды, но решения принимают, с моей точки зрения, абсолютно неадекватные тому, что происходит на футбольном поле. Можно вспомнить хотя бы матч «Спартака» и «Арсенала», где был непонятным образом назначен пенальти. Я как официальное лицо не могу критиковать судью, но я критикую не его, а VAR и просто хочу обозначить тему: сегодня VAR становится проблемой, которую надо решать», — приводит слова Колоскова РИА Новости.

Впервые в России система VAR была опробована в сезоне-2018/19, а уже в сезоне-2019/20 она регулярно используется на матчах РПЛ.

Ранее Леонид Федун высказал мнение, что VAR усугубила проблемы судейства в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить