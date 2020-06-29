Матч за звание чемпиона мира по шахматам будет перенесён на 2021 год
- РИА Новости
«Матч на первенство мира практически наверняка будет перенесён на следующий год в связи со всеми событиями. Неформально об этом мы уже говорили, формальное решение, думаю, будет принято в ближайшее время. Мы обсуждаем различные варианты — и весна, и осень, — но объявим обо всём позднее», — приводит слова Дворковича ТАСС.
В матче за мировую шахматную корону победитель турнира претендентов, прерванного из-за пандемии коронавируса, сыграет с действующим чемпионом — норвежцем Магнусом Карлсеном.
Ранее сообщалось, что FIDE в течение месяца примет решение по возобновлению турнира претендентов.