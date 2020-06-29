Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович сообщил, что матч за звание чемпиона мира по шахматам будет перенесён на 2021 год.

«Матч на первенство мира практически наверняка будет перенесён на следующий год в связи со всеми событиями. Неформально об этом мы уже говорили, формальное решение, думаю, будет принято в ближайшее время. Мы обсуждаем различные варианты — и весна, и осень, — но объявим обо всём позднее», — приводит слова Дворковича ТАСС.

В матче за мировую шахматную корону победитель турнира претендентов, прерванного из-за пандемии коронавируса, сыграет с действующим чемпионом — норвежцем Магнусом Карлсеном.

Ранее сообщалось, что FIDE в течение месяца примет решение по возобновлению турнира претендентов.