FIDE в течение месяца примет решение по возобновлению турнира претендентов
- РИА Новости
По словам президента FIDE Аркадия Дворковича, которые передаёт ТАСС, организация ведёт консультации в еженедельном режиме, есть вероятность, что турнир возобновится осенью — в сентябре-октябре.
«Хотим всё же провести турнир претендентов в Екатеринбурге, но рассматриваем и другие альтернативы, если Россия будет не готова принять шахматистов из-за ситуации с коронавирусом. Окончательное решение примем примерно через месяц», — добавил функционер.
Турнир претендентов был прерван 17 марта, после завершения первого круга.
Ранее сообщалось, что шахматный турнир претендентов будет доигран в Екатеринбурге осенью.