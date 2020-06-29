FIDE в течение месяца примет решение по возобновлению турнира претендентов

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Международная шахматная федерация (FIDE) в течение месяца определится с местом и временем возобновления турнира претендентов, прерванного из-за пандемии коронавируса.
FIDE в течение месяца примет решение по возобновлению турнира претендентов
  • РИА Новости

По словам президента FIDE Аркадия Дворковича, которые передаёт ТАСС, организация ведёт консультации в еженедельном режиме, есть вероятность, что турнир возобновится осенью — в сентябре-октябре.

«Хотим всё же провести турнир претендентов в Екатеринбурге, но рассматриваем и другие альтернативы, если Россия будет не готова принять шахматистов из-за ситуации с коронавирусом. Окончательное решение примем примерно через месяц», — добавил функционер.

Турнир претендентов был прерван 17 марта, после завершения первого круга.

Ранее сообщалось, что шахматный турнир претендентов будет доигран в Екатеринбурге осенью.

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