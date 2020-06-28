Шахматный турнир претендентов будет доигран осенью

Шахматный турнир претендентов в Екатеринбурге, прерванный из-за пандемии коронавируса, будет возобновлён осенью.

По словам президента Федерации шахмат России (ФШР) Андрея Филатова, которые передаёт РИА Новости, речи о переносе турнира претендентов из Екатеринбурга в какой-либо другой город не идёт.

«Партии второго круга будут сыграны осенью. Если, конечно, нам позволит эпидемиологическая обстановка в мире», — добавил глава ФШР.

Турнир был прерван 17 марта, после завершения первого круга.

Ранее сообщалось, что Непомнящий вышел в полуфинал шахматного онлайн-турнира Chessable Masters.