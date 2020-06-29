СМИ: «Барселона» уволит Сетьена по окончании сезона

Руководство каталонской «Барселоны» намерено завершить сотрудничество с главным тренером команды Кике Сетьеном после окончания нынешнего сезона.

Как сообщает Goal, в клубе недовольны работой 61-летнего специалиста и готовы оставить его во главе команды только в случае резкого улучшения результатов, а также завоевания титулов испанской Примеры и Лиги чемпионов.

Отмечается, что многие игроки «Барселоны» также выступают против Сетьена и недовольны не только методами его работы, но и его комментариями в прессе.

Сетьен возглавил «Барселону» в январе 2020 года. Под его руководством команда провела 17 матчей, в которых одержала 11 побед, потерпела три поражения и ещё трижды сыграла вничью.

Ранее сообщалось, что футболисты «Барселоны» поругались с главным тренером.