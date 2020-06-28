СМИ: Футболисты «Барселоны» поругались с главным тренером

Между футболистами каталонской «Барселоны» и главным тренером команды Кике Сетьеном произошёл небольшой конфликт после матча 32-го тура испанской Примеры с «Сельтой».

Как сообщает Marca, сразу после завершения матча в раздевалке игроки начали упрекать Сетьена в неверных тактических решениях, а также изменениях, которые он внёс в игру команды по ходу матча против «Сельты».

Отмечается, что футболисты не согласны с некоторыми методами работы Сетьена и считают, что если всё продолжится в том же духе, то они не смогут завоевать новые трофеи.

За шесть туров до завершения сезона «Барселона» с 69 очками занимает первое место в турнирной таблице Примеры, опережая всего на одно очко идущий вторым «Реал», у которого ещё есть игра в запасе.

Ранее сообщалось, что гол Фёдора Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной» в Примере.