Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной» в Примере

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«Сельта» сыграла вничью с каталонской «Барселоной» в матче 32-го тура испанской Примеры.
Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной» в Примере
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Встреча, прошедшая в Виго, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Барселона» забила первой. На 20-й минуте с передачи Лионеля Месси отличился Луис Суарес.

«Сельта» ответила голом Фёдора Смолова, забившего на 50-й минуте с передачи Окая Йокушлу.

«Барселона» снова повела в счёте благодаря второму мячу Суареса, которому снова ассистировал Месси.

«Сельта» ушла от поражения благодаря голу Яго Аспаса, забившего на 88-й минуте со штрафного.

«Барселона», набрав 69 очков, поднялась на первое место в турнирной таблице Примеры, опередив «Реал» (68 очков), у которого ещё есть игра в запасе. «Сельта» с 34 очками осталась на 16-м месте.

Ранее сообщалось, что «Атлетик» победил «Мальорку» в матче Примеры.

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