Крамник призвал не считать его участие в шахматных онлайн-турнирах возобновлением карьеры

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Российский шахматист Владимир Крамник сообщил, что не собирается возобновлять спортивную карьеру.
Крамник призвал не считать его участие в шахматных онлайн-турнирах возобновлением карьеры
  • © Michel Utrecht/AFLO
  • globallookpress.com

«Иногда играю в быстрые шахматы, блиц. Сейчас приостановились многие мои проекты, появилось время, но я не занимаюсь шахматами каждый день, как профессионал. Возможно, когда все мои проекты возобновятся, времени станет меньше, то я перестану играть совсем. Но сейчас я получаю удовольствие даже больше, чем когда был профессионалом. Сейчас это моё хобби, я в удовольствие играю. Это не является моим возвращением в шахматы, возобновлением карьеры», — приводит слова Крамника ТАСС.

45-летний Крамник являлся чемпионом мира с 2000 по 2006 год. В январе 2019 года он объявил о завершении карьеры.

Ранее сообщалось, что ФИДЕ в течение месяца примет решение по возобновлению турнира претендентов.

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