СМИ: Вальверде может вернуться в «Валенсию»

Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде может снова возглавить испанскую «Валенсию».

Как сообщает Onda Cero, 56-летний специалист и его помощник Джон Аспиазу уже подыскивают себе дом в Валенсии.

Отмечается, что окружение Вальверде контактировало с клубом и интересовалось текущей ситуацией в команде.

Вальверде работал в «Валенсии» с 2012 по 2013 год. Последним клубом испанца была «Барселона». До этого он работал в «Атлетике», «Вильярреале», «Эспаньоле» греческом «Олимпиакосе».

Ранее Хави заявил, что надеется и готовится возглавить «Барселону».