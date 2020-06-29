СМИ: Вальверде может вернуться в «Валенсию»

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Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде может снова возглавить испанскую «Валенсию».
СМИ: Вальверде может вернуться в «Валенсию»
  • Reuters

Как сообщает Onda Cero, 56-летний специалист и его помощник Джон Аспиазу уже подыскивают себе дом в Валенсии.

Отмечается, что окружение Вальверде контактировало с клубом и интересовалось текущей ситуацией в команде.

Вальверде работал в «Валенсии» с 2012 по 2013 год. Последним клубом испанца была «Барселона». До этого он работал в «Атлетике», «Вильярреале», «Эспаньоле»  греческом «Олимпиакосе».

Ранее Хави заявил, что надеется и готовится возглавить «Барселону».

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