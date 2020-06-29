Хави заявил, что надеется и готовится возглавить «Барселону»

Бывший полузащитник «Барселоны», а ныне главный тренер катарского «Аль-Садда», Хави Эрнандес заявил, что мечтает возглавить каталонский клуб.

«Моя самая большая мечта — это стать главным тренером «Барселоны». Я хочу вернуться в клуб, чтобы добиться успеха. Я бы хотел иметь все условия, чтобы начать проект с нуля. Я и мой тренерский штаб готовимся к этому», — цитирует Хави Diario Sport.

По его словам, он хочет принимать важные футбольные решения в стане сине-гранатовых, а также выразил мнение, что возвращение в клуб после выборов его нового президента было бы идеальным вариантом.

«В январе «Барселона» обращалась ко мне, но тогда ни обстоятельства, ни время не подходили мне. Я надеюсь, что они позовут меня ещё раз», — заявил Хави.

Хави выступал за «Барселону» с 1998 по 2015 год.

Ранее сообщалось, что между футболистами и тренером «Барселоны» произошёл конфликт после матча с «Сельтой».