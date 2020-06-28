СМИ: Между футболистами и тренером «Барселоны» произошёл конфликт после матча с «Сельтой»

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Игроки «Барселоны» высказали претензии главному тренеру команды Кике Сетьену после матча 32-го тура испанской футбольной Примеры с «Сельтой».
СМИ: Между футболистами и тренером «Барселоны» произошёл конфликт после матча с «Сельтой»
  • Reuters

Как сообщает Marca, конфликт произошёл в раздевалке. Футболисты упрекали наставника за некоторые его тактические решения, а также критиковали изменения, которые он внёс во время игры. Кроме того, игроки не согласны с некоторыми методами работы специалиста и считают, что не добьются успеха, если ничего не изменится. 

Встреча между «Сельтой» и «Барселоной» завершилась со счётом 2:2.

Ранее Пике заявил, что «Барселона» будет до последнего бороться за победу в Примере.

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