Пике заявил, что «Барселона» будет до последнего бороться за победу в Примере
- Reuters
«Помните одну вещь, мы — «Барса». И это ещё не конец. Борьба до последнего — часть нашей ДНК. Держим голову высоко», — написал Пике в своём Twitter.
За шесть туров до завершения сезона «Барселона» с 69 очками занимает первое место в турнирной таблице Примеры, опережая идущий вторым «Реал», у которого ещё есть игра в запасе, всего на одно очко.
Ранее сообщалось, что гол Фёдора Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной» в Примере.