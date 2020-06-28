Пике заявил, что «Барселона» будет до последнего бороться за победу в Примере

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Защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике высказал мнение о борьбе команды за победу в испанской Примере.
Пике заявил, что «Барселона» будет до последнего бороться за победу в Примере
  • Reuters

«Помните одну вещь, мы — «Барса». И это ещё не конец. Борьба до последнего — часть нашей ДНК. Держим голову высоко», — написал Пике в своём Twitter.

За шесть туров до завершения сезона «Барселона» с 69 очками занимает первое место в турнирной таблице Примеры, опережая идущий вторым «Реал», у которого ещё есть игра в запасе, всего на одно очко.

Ранее сообщалось, что гол Фёдора Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной» в Примере.

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