Клуб АПЛ отстранил трёх футболистов за нарушение карантина

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Уотфорд» объявил об отстранении трёх игроков команды из-за нарушения карантина.

Как сообщает пресс-служба клуба, по решению главного тренера «Уотфорда» Найджела Пирсона из состава временно отстранены Андре Грей, Натаниэл Чалоба и Домингуш Кина.

Отмечается, что такое решение было принято для обеспечения здоровья и безопасности всех игроков, сотрудников и официальных лиц в запланированном на 28 июня матче 32-го тура АПЛ с «Саутгемптоном».

Ранее сообщалось, что футболист «Уотфорда» устроил вечеринку, тем самым нарушив правила карантина.