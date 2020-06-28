Клуб АПЛ отстранил трёх футболистов за нарушение карантина

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Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Уотфорд» объявил об отстранении трёх игроков команды из-за нарушения карантина.
Клуб АПЛ отстранил трёх футболистов за нарушение карантина
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба клуба, по решению главного тренера «Уотфорда» Найджела Пирсона из состава временно отстранены Андре Грей, Натаниэл Чалоба и Домингуш Кина.

Отмечается, что такое решение было принято для обеспечения здоровья и безопасности всех игроков, сотрудников и официальных лиц в запланированном на 28 июня матче 32-го тура АПЛ с «Саутгемптоном».

Ранее сообщалось, что футболист «Уотфорда» устроил вечеринку, тем самым нарушив правила карантина.

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