Клуб АПЛ отстранил трёх футболистов за нарушение карантина
- Reuters
Как сообщает пресс-служба клуба, по решению главного тренера «Уотфорда» Найджела Пирсона из состава временно отстранены Андре Грей, Натаниэл Чалоба и Домингуш Кина.
Отмечается, что такое решение было принято для обеспечения здоровья и безопасности всех игроков, сотрудников и официальных лиц в запланированном на 28 июня матче 32-го тура АПЛ с «Саутгемптоном».
Ранее сообщалось, что футболист «Уотфорда» устроил вечеринку, тем самым нарушив правила карантина.