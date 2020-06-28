СМИ: Футболист клуба АПЛ устроил вечеринку, чем нарушил правила карантина

Нападающий английского футбольного клуба «Уотфорд» Андре Грей устроил вечеринку в честь дня рождения, тем самым нарушив введённые в стране правила по борьбе с распространением коронавируса.

Как сообщает The Mirror, устроенную Греем вечеринку посетили 20 гостей, тогда как в Великобритании действует запрет на сборы в группах более шести человек. Также по правилам Английской премьер-лиги футболистам предписано избегать любых массовых мероприятий.

Отмечается, что на вечеринке также присутствовал одноклубник Грея — Домингос Квина.

По данным издания, в «Уотфорде» уже знают о произошедшем и намерены провести расследование инцидента и беседы с нарушителями.

Ранее сообщалось, что футболисты «Манчестер Сити» организуют чемпионский коридор для игроков «Ливерпуля».