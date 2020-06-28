Футболисты «Манчестер Сити» организуют чемпионский коридор для игроков «Ливерпуля»

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Футболисты «Манчестер Сити» окажут почести игрокам «Ливерпуля» и организуют для них так называемый чемпионский коридор во время матча 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Футболисты «Манчестер Сити» организуют чемпионский коридор для игроков «Ливерпуля»
  • Reuters

Об этом заявил главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, слова которого передаёт Manchester Evening News.

Матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» пройдёт в Манчестере 2 июля.

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии 19-й раз в истории и впервые с сезона-1989/90. Команде Юргена Клоппа удалось стать чемпионом за рекордные семь туров до завершения чемпионата.

Ранее сообщалось, что в «Ливерпуле» назвали неприемлемым поведение фанатов во время празднования чемпионства.

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