Дубль Бикфалви принёс «Уралу» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ

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Екатеринбургский «Урал» одержал победу над «Тамбовом» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дубль Бикфалви принёс «Уралу» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ
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Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Уралу» принесли два мяча Эрика Бикфалви, забившего на 20-й минуте (пенальти) и на 70-й минуте.

«Тамбов» ответил голом Михаила Костюкова на 68-й минуте.

«Урал» доигрывал матч вдесятером. На 82-й минуте с поля был удалён автор обоих голов своей команды, получивший две жёлтые карточки в течение одной минуты.

«Урал» с 28 очками занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» с 25 очками — 13-й.

Ранее сообщалось, что Андрей Талалаев был назначен новым главным тренером «Крыльев Советов».

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