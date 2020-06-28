Домрачева оценила поддержку спорта в Белоруссии

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Четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева высоко оценила поддержку спорта в Белоруссии.
Домрачева оценила поддержку спорта в Белоруссии
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

По её словам, ситуация в этой стране в данном плане выгодно отличается от положения дел за рубежом. Домрачева подчеркнула, что в других странах спортсменам приходится пробиваться в состав сборных команд без помощи со стороны.

«Если ты спортсмен такого уровня, который тебе не позволяет путешествовать с национальной командой страны, то да, необходимо искать спонсоров на свою подготовку и своими силами стараться пробиваться в сборную. Что сильно отличается от того, как дело обстоит в нашей стране. Это неоценимо, какая у нас поддержка спорту оказывается», — сказала спортсменка в эфире телеканала «Беларусь 1».

Ранее сообщалось, что двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер вошла в группу экспертов Международного союза биатлонистов (IBU) по развитию этого вида спорта.

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