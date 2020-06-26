Чемпионка ОИ Дальмайер вошла в экспертную группу IBU по развитию биатлона

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер вошла в группу экспертов Международного союза биатлонистов (IBU) по развитию этого вида спорта.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу IBU, экспертная группа создана для обеспечения устойчивого развития биатлона в рамках долгосрочных стратегий IBU, а также для обсуждения экологических, социальных и экономических вопросов. По словам Дальмайер, она «рада стать частью команды». Немка также отметила, что для IBU имеет смысл взять на себя ведущую роль в содействии устойчивого развития в спорте.

«Мы все можем помочь, осознанно принимая необходимые решения», — подчеркнула Дальмайер.

Ранее сообщалось, что двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий была выдвинута кандидатом в члены правления Союза биатлонистов России.