Чемпионка ОИ Дальмайер вошла в экспертную группу IBU по развитию биатлона

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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер вошла в группу экспертов Международного союза биатлонистов (IBU) по развитию этого вида спорта.
Чемпионка ОИ Дальмайер вошла в экспертную группу IBU по развитию биатлона
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу IBU, экспертная группа создана для обеспечения устойчивого развития биатлона в рамках долгосрочных стратегий IBU, а также для обсуждения экологических, социальных и экономических вопросов. По словам Дальмайер, она «рада стать частью команды». Немка также отметила, что для IBU имеет смысл взять на себя ведущую роль в содействии устойчивого развития в спорте.

«Мы все можем помочь, осознанно принимая необходимые решения», — подчеркнула Дальмайер.

Ранее сообщалось, что двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий была выдвинута кандидатом в члены правления Союза биатлонистов России.

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