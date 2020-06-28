Вучич отреагировал на смерть вице-чемпиона Европы — 1968 Петковича

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал известие о смерти знаменитого югославского футболиста и тренера Илии Петковича.

По словам главы государства, страна «потеряла ещё одну футбольную легенду, чьи навыки игры и тренировки вошли в летопись национального футбола».

Вучич также отметил, что Петкович добился успехов на мировой арене, что было по достоинству оценено болельщиками.

«Илия был предан делу развития футбола. Через его руки прошло несколько поколений молодых и талантливых футболистов. Болельщики будут помнить его как отличного игрока и эксперта», — говорится в тексте соболезнований Вучича, который приводит «Спортски журнал».

В 1968 году Петкович вместе с югославской сборной завоевал серебро Евро-1968.

Ранее сообщалось, что легендарный югославский футболист и тренер Петкович умер после заболевания COVID-19.