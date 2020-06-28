Легендарный югославский футболист и тренер Петкович умер после заболевания COVID-19

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Бывший полузащитник сборной Югославии и экс главный тренер сборной Сербии и Черногории Илия Петкович скончался в Белграде на 75-м году жизни.
Легендарный югославский футболист и тренер Петкович умер после заболевания COVID-19
  • Reuters

Ветеран футбола был госпитализирован в понедельник в клинический центр Сербии из-за язвенной болезни 12-перстной кишки, информирует «Спортски журнал». В больнице у Петковича было выявлено инфицирование коронавирусом. После этого тренера перевели в другую больницу для пациентов с COVID-19.

В среду вечером состояние Петковича ухудшилось. Врачи подключили его к ИВЛ, но спасти не смогли.

Свои соболезнования по поводу смерти Петковича выразили «Црвена Звезда» и «Партизан».

С югославской сборной в 1968 году Петкович добился звания вице-чемпиона Европы. На родине он выступал за ОФК, а во Франции в середине 1970-х годов — за «Труа». После окончания выступлений он тренировал ОФК, а также клубы Швейцарии, Японии, Греции, Китая, Кореи и Катара.

Ранее сообщалось, что чемпион СССР и России по автоспорту Эдгард Линдгрен скончался в возрасте 84 лет.

 

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