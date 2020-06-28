Порье победил Хукера по очкам на турнире UFC в Лас-Вегасе

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье победил Дэна Хукера в главном бою турнира UFC Vegas 4.

Для выявления сильнейшего потребовалось провести все отведённые пять раундов. При этом в третьей пятиминутке Порье попытался сделать удушающий приём, но Хукер вытащил голову из захвата. В четвёртом раунде ситуация повторилась. В целом эксперты отметили преимущество Порье.

Судьи поставили результат 48:47, 48:47, 48:46 в его пользу. Этот бой был признан лучшим в шоу. В своём предыдущем поединке в сентябре 2019 года Порье уступил Хабибу Нурмагомедову.

В полусредней категории Майк Перри одолел Микки Галла (29:29, 29:28, 29:28). В рамках тяжёлого дивизиона Морис Грин досрочно победил Джиана Вилланте.

Ранее тренер Хавьер Мендес заявил, что Нурмагомедов не думает о завершении карьеры.