Порье победил Хукера по очкам на турнире UFC в Лас-Вегасе
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Для выявления сильнейшего потребовалось провести все отведённые пять раундов. При этом в третьей пятиминутке Порье попытался сделать удушающий приём, но Хукер вытащил голову из захвата. В четвёртом раунде ситуация повторилась. В целом эксперты отметили преимущество Порье.
Судьи поставили результат 48:47, 48:47, 48:46 в его пользу. Этот бой был признан лучшим в шоу. В своём предыдущем поединке в сентябре 2019 года Порье уступил Хабибу Нурмагомедову.
В полусредней категории Майк Перри одолел Микки Галла (29:29, 29:28, 29:28). В рамках тяжёлого дивизиона Морис Грин досрочно победил Джиана Вилланте.
Ранее тренер Хавьер Мендес заявил, что Нурмагомедов не думает о завершении карьеры.